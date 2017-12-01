В Белозерске пьяный водитель пытался дать взятку в 50 тысяч рублей сотрудникам ДПС

В Белозерске пьяный водитель съехавшей с дороги иномарки предложил взятку сотрудникам ДПС. Незаконные действия мужчины были пресечены, теперь ему грозит уголовная ответственность.

Инцидент произошел на улице Радищева районного центра около 5 часов утра: 38-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа», допустил съезд с проезжей части и застрял у обочины. При беседе с водителем полицейские обратили внимание, что у мужчины имеются явные признаки алкогольного опьянения и потребовали у автолюбителя пройти медицинское освидетельствование. Тот отказался и предложил инспекторам ДПС 50 тысяч рублей за то, что они не будут составлять на него протокол об административном правонарушении. Правоохранители отказались и сообщили об инциденте в дежурную часть.