В Белозерске пьяный водитель пытался дать взятку в 50 тысяч рублей сотрудникам ДПС

01.12.2017 [Происшествия]

В Белозерске пьяный водитель съехавшей с дороги иномарки предложил взятку сотрудникам ДПС. Незаконные действия мужчины были пресечены, теперь ему грозит уголовная ответственность.

Инцидент произошел на улице Радищева районного центра около 5 часов утра: 38-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа», допустил съезд с проезжей части и застрял у обочины.  При беседе с водителем полицейские обратили внимание, что у мужчины имеются явные признаки алкогольного опьянения и потребовали у автолюбителя пройти медицинское освидетельствование. Тот отказался и предложил инспекторам ДПС 50 тысяч рублей за то, что они не будут составлять на него протокол об административном правонарушении. Правоохранители отказались и сообщили об инциденте в дежурную часть.

- Действия гражданина были задокументированы в установленном законом порядке. Материалы направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по Вологодской области для принятия процессуального решения, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Тэги: взятка, ДПС
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