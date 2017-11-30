Череповчанка Евгения Лаленкова выиграла всероссийские соревнования по конькобежному спорту

29-30 ноября в Ледовом дворце "Уральская молния" Челябинска прошел третий этап Кубка России по конькобежному спорту. Вологодскую область на этих соревнованиях представляли череповчанка Евгения Лаленкова и вологжанин Роман Москвинов.



Евгения Лаленкова стала победительницей на дистанции 3000 метров, показав результат 4:18.67 и опередив ближайшую преследовательницу, Елену Сохрякову из Краснодара, более чем на 2 секунды. Кроме того, череповчанка была второй на дистанции 5000 метров. Роман Москвинов занял 4 место на дистанции 500 метров среди мужчин.

Отметим также, что в Вологде в предстоящие выходные, 2 и 3 декабря, пройдут Всероссийские соревнования по конькобежному спорту, на призы Олимпийского чемпиона 1988 года Николая Гуляева.

Около 200 спортсменов, из 8 городов России, от 14 до 18 лет, примут участие в забеге на дистанциях 500 и 1000 метров.