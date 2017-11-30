Череповчанка Евгения Лаленкова выиграла всероссийские соревнования по конькобежному спорту

30.11.2017 [Спорт]

29-30 ноября в Ледовом дворце "Уральская молния" Челябинска прошел третий этап Кубка России по конькобежному спорту. Вологодскую область на этих соревнованиях представляли череповчанка Евгения Лаленкова и вологжанин Роман Москвинов.

Евгения Лаленкова стала победительницей на дистанции 3000 метров, показав результат 4:18.67 и опередив ближайшую преследовательницу, Елену Сохрякову из Краснодара, более чем на 2 секунды. Кроме того, череповчанка была второй на дистанции 5000 метров. Роман Москвинов занял 4 место на дистанции 500 метров среди мужчин.

Отметим также, что в Вологде в предстоящие выходные, 2 и 3 декабря, пройдут Всероссийские соревнования по конькобежному спорту, на призы Олимпийского чемпиона 1988 года Николая Гуляева. 
Около 200 спортсменов, из 8 городов России, от 14 до 18 лет, примут участие в забеге на дистанциях 500 и 1000 метров.

Тэги: конькобежный спорт
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников исключен из президиума Госсовета
В школу № 1 в Вологде нагрянула полиция
Родственники погибшей в ДТП студентки ВоГУ добиваются справедливого наказания для директора компании-перевозчика «М-8»
Вместо морга в Вологде построят многофункциональный ритуальный центр с «единым окном»
В администрации Вологды озвучили среднюю зарплату по городу: 34,6 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге за рулем иномарки поймали пьяного полицейского из Вологды
В Вологде 15-летнему подростку колесами поезда отрезало палец на ноге
Семь человек получили травмы в ДТП в Шекснинском районе
В Череповце с благотворительного аукциона продали предоставленную Вячеславом Позгалевым кость из пениса медведя
Градостроительный центр Вологды осаждают дачники, которые хотят сделать межевание на своем участке
30.11.2017 [Обзор Прессы]

Череповецкие врачи готовят жалобу на навязчивое поведение сомнительных медицинских центров

865
0
30.11.2017 [Общество]

Снегопады, гололед и сильный ветер ожидаются в Вологодской области

1113
0
30.11.2017 [Общество]

В Вологде помещения частного детсада «Ромашка» опечатали из-за долгов по арендной плате

1119
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанка Евгения Лаленкова выиграла всероссийские соревнования по конькобежному спорту
Выставка картин «Средиземноморский пленер» откроется в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике
«Градостроительный центр города Вологды» более 10 лет выступает муниципальным заказчиком и осуществляет технадзор в областной столице
Автором текста "Тотального диктанта" в 2018 году станет писательница Гузель Яхина
Вологодские сельхозпредприятия предпочитают закупать корма в своем регионе
Отставание от графика строительства школы на Северной в Вологде сократилось в два раза
Снегопады, гололед и сильный ветер ожидаются в Вологодской области
 
28.11.2017 [Общество]

В Вологде чиновники выдают недоступные для инвалидных колясок ПАЗы за доступные

2671
0
30.11.2017 [БлогоVO]

Бабушка Аня

426
0
30.11.2017 [Обзор Прессы]

Череповецкие врачи готовят жалобу на навязчивое поведение сомнительных медицинских центров

865
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика