Выставка картин «Средиземноморский пленер» откроется в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

30.11.2017 [Культура]
Выставка картин «Средиземноморский пленер» откроется в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

1 декабря в конференц-зале Кирилло-Белозерского музея-заповедника откроется выставка «Средиземноморский пленер» художника Валерия Антонова.

Валерий Антонов родился 6 декабря 1947 года в Омске. Окончил Ярославское художественное училище. В студенческие годы часто приезжал на пленэры в Ферапонтово и Кириллов. После вуза работал в Череповецкой художественной мастерской и по совместительству преподавал в детской художественной школе.

С 1976 года - постоянный участник художественных выставок вологодских художников. В 1985 году по приглашению живописца Александра Пантелеева переехал с семьей в Вологду. Валерий Антонов работал консультантом по выставочной работе в Вологодской областной картинной галерее и в Вологодском музее-заповеднике, находясь, таким образом, в центре творческой жизни не только как ее действенный участник, но и как куратор экспозиций. В 2004 году выехал на пленэр в Грецию вместе с семьей — и с тех пор постоянно живет и работает за границей. Главной темой творчества Валерия Антонова была и остается природа. В 1997 году он становится членом Союза художников России, а также членом международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО.

Работы мастера находятся в коллекциях Вологодской областной картинной галереи, Тотемского музейного объединения, Омского государственного краеведческого музея, а также в частных собраниях по всему миру.

Тэги: выставка
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