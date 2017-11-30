Вологда должна стать европейским городом

Вологда должна стать по-настоящему европейским городом, такое заявление сделал на прошлой неделе глава региона Олег Кувшинников. Правительство области готово поддержать областную столицу.

- Вологда должна стать по-настоящему европейским городом. Уже сейчас это главный туристический центр нашего региона, который ежегодно принимает более 700 тысяч гостей. Поэтому областная столица должна соответствовать ожиданиям вологжан по доступности и качеству сервиса, транспорта, общественного питания и комфортности проживания», - убежден Олег Кувшинников.

Три направления - строительство социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение горожан качественной питьевой водой являются основными для развития города.

Все вопросы, связанные с этими направлениями, будут рассмотрены в феврале 2018 года на Градостроительном совете областной столицы. За последние десять лет Вологда заметно шагнула вперед в своем развитии. Так с 2008 по 2017 год только МКУ «Градостроительным центром города Вологды» введено в эксплуатацию 56 объектов жилья и социальной сферы, в том числе построено 5 и капитально отремонтировано 4 детских сада, начато строительство новой школы.