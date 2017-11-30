«Градостроительный центр города Вологды» более 10 лет выступает муниципальным заказчиком и осуществляет технадзор в областной столице

11 лет исполнилось муниципальному казенному учреждению «Градостроительный центр города Вологды» в 2017 году. В начале нулевых годы в городе назрела необходимость создания отдельной структуры для подготовки схем земельных участков, необходимых для строительства социальной инфраструктуры, разработки, подготовки и проверки проектной документации для будущих зданий и сооружений, для проведения технадзора.

Город развивался и развивается, вводятся в эксплуатацию новые социальные объекты, в планах построить другие. Все это необходимо контролировать, следить за грамотным использованием бюджетных средств.

С 2008 года по заказу МКУ «Градостроительный центр г. Вологды» в Вологде было возведено 56 крупных объектов общей площадью 198 543 квадратных метра.

- Каждый из возведенных объектов имеет индивидуальное проектное решение, разные материалы, которые применялись для строительства, несущие конструкции, инженерные сети — все это контролировали специалисты МКУ «Градостроительный центр г. Вологда», — рассказывает о Центре начальник отдела капитального строительства Любовь Сорокина.

За годы своего существования градостроительный центр выступил заказчиком строительства новых домов и детских садов в рамках федеральных программ «Развитие детского дошкольного образования» и «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья», работ по строительству транспортной развязки в районе моста 800-летия в Вологде стоимостью порядка 116 миллионов рублей, осуществил контроль ремонтов вологодских дворов.

С началом работы в 2015 году Фонда капитального ремонта жилья в обязанность инженеров центра вошел и контроль за ходом работ по ремонту многоквартирных домов.