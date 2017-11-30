Автором текста "Тотального диктанта" в 2018 году станет писательница Гузель Яхина

30.11.2017 [Общество]

В 2018 году текст для "Тотального диктанта" напишет российская писательница Гузель Яхина. Об этом сообщила накануне руководитель проекта Ольга Ребковец.

- Гузель Яхина – российская писательница. Родилась в Казани в 1977 году. Окончила Казанский государственный педагогический университет и Московскую школу кино. Успех принес дебютный роман «Зулейха открывает глаза» (2015) о раскулачивании в 1930-х, за который автор получила премии «Большая книга», «Ясная Поляна», «Книга года».- сообщается на сайте cultinfo.ru

"Тотальный диктант" – ежегодная культурная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет существования "Тотальный диктант" превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали более 200 тыс. человек.

Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции пишет известный писатель. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Чтобы избежать подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста, сообщает ТАСС.

Сейчас вологжане могут выбрать столицу "Тотального диктанта". На это звание претендует 16 городов. Именно там Гузель Яхина сама прочитает текст диктанта для участников акции. Голосование проходит на сайте "Тотального диктанта".

Акция пройдёт 14 апреля 2018 года  в 80 странах мира.

Тэги: Тотальный диктант
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