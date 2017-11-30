Вологодские сельхозпредприятия предпочитают закупать корма в своем регионе

30.11.2017 [Новости компаний]
Вологодские сельхозпредприятия предпочитают закупать корма в своем регионе

Вологодские сельхозпредприятия предпочитают закупать корма в родном регионе - в Шексне находится хорошо оснащенное зерноперерабатывающее предприятие. 
Это Шекснинский комбинат хлебопродуктов. Предприятие было построено еще в 80-х годах прошлого века. Сегодня основная продукция комбината – это комбикорма. ООО «ШХПК» является участником Молочного кластера, постоянно сотрудничает с сельхозпроизводителями и занимает важное место в функционировании животноводства и птицеводческого комплекса области. 

Месторасположение предприятия является очень выгодным для его производственной деятельности, так как находится на расстоянии 84 км от областного центра – города Вологды и в 45 км от города Череповца. Комбинат стоит на пересечении трех жизненно важных для всего Северо-Запада России магистралей имеет собственные железнодорожные подъездные пути и речной причал на своей территории. 
Здесь производят комбикорма для крупного рогатого скота, птицы, свиней, кроликов, коз, овец, лошадей и даже для прудовой и карповой рыбы. С прошлого года специалисты комбината оказывают консультации по расчету рационов для любых видов сельскохозяйственных животных. Также здесь предлагают услуги доставки кормов. Стоит отметить, что вся продукция ООО «ШХПК» имеет декларации о соответствии требованиям ГОСТ. 

15 сентября 2016 года на рынке Вологодской области появилось новое предприятие - ООО Торговая Компания «Агробизнес». За год своей работы фирма хорошо заявила о себе, и пользуется успехом у сельскохозяйственных предприятий области. Фирма занимается кормлением крупного рогатого скота и оптовыми поставками кормовых добавок. 

Практически с первых дней своего существования компания «Агробизнес» стала участником Молочного кластера Вологодской области. Участие в мероприятиях кластера помогает фирме быть ближе к сельхозпроизводителям и всегда оставаться в диалоге со своими клиентами. 


«Мы стараемся всегда искать новые решения для наших клиетов, чтобы улучшить производственные показатели, а значит, и рентабельность предприятия, с которым мы работаем. Главной целью для нас является снижение себестоимости получаемой сехозпроизводителями продукции и сохранение здоровья животных. Мы полностью разрабатываем программу кормления, используя кормовую базу хозяйства, задаем прогноз на улучшение продуктивности, и в соответствии с планом регулируем и подбираем кормовые добавки. Работаем в тесном сотрудничестве со специалистами сельхозпредприятий и их руководителями», - рассказывает о компании ее генеральный директор Елена Анчукова. 

ООО Торговая Компания «Агробизнес» работает с сельхозпредприятиями Вологодской и Ярославской областей и является дистрибьютором известной во всей России фирмы ОOО «Мустанг Технологии Кормления». Эта компания является производителем и импортером кормовых добавок. Так что вологодские сельхозпредприятия получают высокоэффективные кормовые добавки отличного качества!

Тэги: молочный форум
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