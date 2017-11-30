Отставание от графика строительства школы на Северной в Вологде сократилось в два раза
Строительство школы на Северной в Вологде контролирует МКУ «Градостроительный центр города Вологды». Благодаря своевременно принятым решениям и круглосуточному контролю строительной площадки специалистами центра, отставание от графика удалось сократить в два раза.
Напомним, что директор МКУ «Градостроительный центр города Вологды» следит за стройкой в режиме «онлайн» прямо из своего кабинета: по периметру стройки установлены веб-камеры, которые передают изображение прямо на рабочий компьютер руководителя. Кроме того, сотрудники центра постоянно выезжают на место.
«Сегодня перед инженерами Центра стоит задача не допустить ошибок при строительстве, поэтому технический надзор за ходом работ наши специалисты ведут фактически круглосуточно», - говорит начальник отдела капитального строительства МКУ «Градостроительный центр» Любовь Сорокина.