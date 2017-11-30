Отставание от графика строительства школы на Северной в Вологде сократилось в два раза

Строительство школы на Северной в Вологде контролирует МКУ «Градостроительный центр города Вологды». Благодаря своевременно принятым решениям и круглосуточному контролю строительной площадки специалистами центра, отставание от графика удалось сократить в два раза.

Напомним, что директор МКУ «Градостроительный центр города Вологды» следит за стройкой в режиме «онлайн» прямо из своего кабинета: по периметру стройки установлены веб-камеры, которые передают изображение прямо на рабочий компьютер руководителя. Кроме того, сотрудники центра постоянно выезжают на место.