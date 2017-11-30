Снегопады, гололед и сильный ветер ожидаются в Вологодской области

30.11.2017 [Общество]

Мокрый снег, гололед и сильный ветер обещают синоптики вологжанам.

По данным областного гидрометцентра, период с 18 часов 30 ноября до 18 часов 1 декабря в большинстве районов Вологодской области ожидается мокрый снег, местами гололед, порывы ветра до 19 м/с.

В областном УМЧС предупреждают, что ухудшение погодных условий может спровоцировать обрывы линий электропередач, увеличить количество ДТП на дорогах и осложнить работу общественного транспорта.

Спасатели призывают жителей области не приближаться к плохо укрепленным конструкциям во время сильных порывов ветра. Необходимо плотно закрывать форточки и окна, быть осторожным при вождении автомобиля. Пешеходам рекомендуют носить удобную нескользящую обувь с устойчивым каблуком, передвигаться осторожно, особенно у проезжей части.

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