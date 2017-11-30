Банк «Вологжанин» начал выпуск карт «Мир»

30.11.2017 [Новости компаний]
Банк «Вологжанин» начал выпуск карт «Мир»

Банк «Вологжанин» начал выпуск сразу нескольких видов карт национальной платежной системы. Клиенты могут выбрать социальную, классическую или премиальную карту. Каждая из этих карт имеет свои преимущества, например, бесплатное годовое обслуживание или SMS-информирование, начисление процентов на остаток и другие.

Владельцам карт «Мир» доступны все услуги и сервисы, предоставляемые банком «Вологжанин». С помощью карты можно вносить и снимать наличные без комиссии в сети банкоматов банка «Вологжанин» и банков-партнеров – ПочтаБанка и Банка ВТБ24, оплачивать покупки и услуги в сети Интернет и торговых точках на территории России. Кроме того, клиенты банка «Вологжанин» могут использовать карту «Мир» для получения зарплаты или пенсии.

 «Начало эмиссии карт стало заключительным этапом в процессе присоединения банка к национальной платежной системе, – отмечает Алексей Грибанов, начальник отдела банковских карт ЗАО «Банк «Вологжанин». - На сегодняшний день банк «Вологжанин» выполняет полный функционал: от обслуживания карт «Мир» во всей платежной сети, включая банкоматы и торговые терминалы банка, до выпуска личных и зарплатных карт. Стоит отметить особый дизайн карт, который был разработан на основе образов, близких каждому вологжанину: Деда Мороза, вологодского кружева и сердца Вологды – Соборной горки».

 

Тэги: Банк вологжанин
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