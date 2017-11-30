В Вологде курьер, доставлявший пиццу, попытался сбыть фальшивую купюру

В Вологде полиция задержала двух молодых людей, подозреваемых в сбыте фальшивых купюр. Один из них работал курьером в службе доставки пиццы.

Фальшивая купюра номиналом 5 тысяч рублей была обнаружена в одном из супермаркетов. Оперативники установили, что подделка поступила из организации, осуществляющей доставку пиццы и роллов.

Вскоре полиции удалось задержать 25-летнего курьера по доставке пиццы и его 22-летнего знакомого.

- Уроженцы Никольского района, действуя в сговоре, решили сбыть фальшивую купюру, приобретя на нее пиццу и роллы. В ходе следственных действий полицейские обнаружили остатки нескольких сгоревших банкнот, от которых пытались избавиться злоумышленники, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Правоохранители предполагают, что злоумышленники попытались уничтожить 4 купюры. Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В настоящее время знакомый курьера заключен под стражу, а он сам находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.