В Кадуе прокуратура через суд заставила мать оформить право собственности детей на квартиру

30.11.2017 [Общество]

Жительница посёлка Кадуй купила квартиру на материнский капитал и оформила её на себя, забыв оформить в ней доли своих детей.

Факт нарушения законодательства выявился в ходе прокурорской проверки. Было установлено, что местная жительница после рождения второго ребёнка воспользовалась господдержкой - материнским капиталом и купила на него квартиру. Собственность оформила на себя, "забыв" про детей. В то же время, согласно федеральному закону, такое жилье оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой Кадуйского района в интересах несовершеннолетних детей в районный суд направлен иск об обязании совершить действия по регистрации права общей долевой собственности на жилое помещение. Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме, права несовершеннолетних восстановлены,- сообщается на сайте прокуратуры Вологодской области.

Тэги: материнский капитал
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