В Кадуе прокуратура через суд заставила мать оформить право собственности детей на квартиру

Жительница посёлка Кадуй купила квартиру на материнский капитал и оформила её на себя, забыв оформить в ней доли своих детей.

Факт нарушения законодательства выявился в ходе прокурорской проверки. Было установлено, что местная жительница после рождения второго ребёнка воспользовалась господдержкой - материнским капиталом и купила на него квартиру. Собственность оформила на себя, "забыв" про детей. В то же время, согласно федеральному закону, такое жилье оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.