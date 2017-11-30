Дополнительные 65 млн рублей выделят до конца года сельхозпроизводителям Вологодской области

30.11.2017 [Общество]

На поддержку сельскохозяйственных производителей  в этом году  из областного бюджета дополнительно выделят 65 млн. рублей.

Как рассказал заместитель губернатора Михаил Глазков, деньги будут направлены фермерам на покупку зерна.

- Год был очень тяжелым в климатическом плане. В этом году мы собрали 139 тысяч тонн зерна. Урожайность крайне низкая -16, 7 центнеров с гектара. В прошлом году -20 центров, в позапрошлом - 22. Этого количества зерна не хватит нашим животноводческим хозяйствам, чтобы прокормить имеющееся стадо. Как и в  другие годы, мы закупаем урожайное зерно в других регионах, но в этом году объем будет увеличен,- рассказал Михаил Глазков.

Заместитель губернатора также отметил, что сейчас в правительстве России рассматривается вопрос о выделении компенсаций аграриям Вологодской области , чьи хозяйства понесли ущерб из-за неблагоприятных погодных условий в 2017 году. Сумма ущерба эксперты Минсельхоза обозначили в 288 млн.  рублей. 

- Мы надеемся, что именно такую сумму из федерального центра выделят Вологодской области для поддержки аграриев. Сейчас мы ждем решение федеральных властей, - добавил Михаил Глазков.

Тэги: сельское хозяйство, субсидии
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