Перевозчику «ВологдаТранс» грозит штраф за неисправный автобус на маршруте №37Э

ООО «ВологдаТранс» грозит штраф за неисправный автобус на маршруте №37Э. Нарушения были выявлены сотрудниками регионального управления государственного автодорожного надзора. Об этом сообщается в ответе, который ведомство направило 14 ноября вологжанину Александру Сайкину:

- Территориальный отдел госавтодорнадзора по Вологодской области СВ МУГАДН в рамках проведения планового (рейдового) осмотра транспортных средств в процессе эксплуатации при перевозке пассажиров по регулярному маршруту №37Э «Центр-Дом Ветеранов» осмотрен автобус «Олимп» 4252-0000010, перевозчик – юридическое лицо ООО «ВологдаТранс». По результатам осмотра выявлены неисправности, запрещающие эксплуатацию транспортного средства, нарушения правил перевозок пассажиров и багажа в части информационного обеспечения пассажиров, требований к обеспечению обзорности транспортного средства, - сообщает ведомство.

Перевозчика вызвали для оформдения протокола об административном правонарушении. В документе также говорится, что в отношении "ВологдаТранса" возбуждено административное дело и проводится расследование по признакам правонарушения – «не проведения контроля выполнения всех рейсов, предусмотренных расписанием движения на маршруте №37Э «Центр-Дом Ветеранов».