В Белозерске мужчину, который пытался заживо сжечь своих собутыльников, приговорили к 10 годам колонии

30.11.2017 [Происшествия]

В Белозерске вынесли приговор 49-летнему мужчине, который попытался заживо сжечь своих собутыльников, сообщает региональное управление следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 21 декабря 2016 года в одном из домов города, во время совместного распития спиртных напитков произошла ссора между подсудимым и 52-летним хозяином квартиры. Хозяин попросил покинуть его жилище и оставить его в компании другого гостя. В ходе конфликта подсудимый взял легковоспламеняющуюся жидкость и разлил ее в соседней комнате, после чего умышленно поджег ее, преградив выход из комнаты  двум находившимся в ней мужчинам. Подперев входную дверь деревянного дома, подсудимый разлил остатки жидкости, поджег  ее и скрылся , думая, что потерпевшие погибнут в огне. Однако его собутыльникам удалось спастись через оконный проём в комнате, а муниципальное жилье вместе с имуществом потерпевших было полностью уничтожено огнём.

Подсудимого приговорили к 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Тэги: пьянка
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