Загранпаспорт нового поколения жители Вологды и Череповца с 2018 года смогут получить в МФЦ

30.11.2017 [Общество]

Дополнительные 50 миллионов рублей выделят многофунциональным центрам области в 2018 году на покупку нового оборудования для выдачи загранпаспортов нового поколения.

- В следующем году на предоставление государственных услуг будет выделено из областного бюджета около 200 млн. рублей, что на 50 млн. больше, чем в текущем году. Это связано с приобретением оборудования для осуществления новой функции - выдачи загранпаспортов нового поколения, - пояснила председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека регионального ЗСО Лариса Кожевина. - Такая услуга будет оказываться не повсеместно, а только в МФЦ Вологды и Череповца, а также в Вологодском и Великоустюгском районах.

Кроме того, с 1 декабря управление Росреестра по Вологодской области прекращает прием заявлений от граждан: эти полномочия также будут переданы МФЦ.

«Поэтому в 2018 году в Вологде и Череповце дополнительно откроется по 15 окон. Общее количество окон в городах составит 77 в Вологде и 78 в Череповце», - отметила Лариса Кожевина.

Известно, что для удобства жителей Череповца часть окон будет открыта в крупных супермаркетах, сейчас решается вопрос, в каких именно.

Тэги: загранпаспорт
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