В Череповецком районе главу поселения осудили за хищение 170 тысяч рублей из бюджета

В Череповецком районе вынесли приговор главу сельского поселения, который подозревался в хищении 178 тысяч из бюджета, сообщает СУ СК России по Вологодской области.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2013 года поселение передало в бессрочное постоянное пользование коммерческой организации колесный трактор. При этом расходы по его обслуживанию предприятие несло самостоятельно.

Зная об этом, с января 2014 года по декабрь 2016 года глава поселения самостоятельно с использованием топливных карт получал на заправках дизельное топливо, вверенное ему как главе органа местного самоуправления. Распорядился горючим мужчина по своему усмотрению. Таким образом было закуплено более 4,8 тысяч литров топлива. Ущерб, который был нанесен Ирдоматскому сельскому поселению от незаконного присвоения, составил 178 тысяч рублей.

Согласно решению суда, экс - глава в течение ближайших двух лет не может занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением функций представительства, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Также в возмещение причиненного преступлением ущерба с него взыскано 168 тысяч рублей, за вычетом суммы, возмещенной обвиняемым на следствии.

Решением суда сохранен наложенный ранее по ходатайству следователей арест на земельный участок и автомашину подсудимого для обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного вреда.