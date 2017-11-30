В Вытегорском районе водитель «Дэу» не справился с управлением при обгоне и слетел с дороги

30.11.2017 [Происшествия]
В Вытегорском районе водитель «Дэу» не справился с управлением при обгоне и слетел с дороги

В Вытегорском районе иномарка вылетела с дороги и врезалась в знак. ДТП произошло накануне около 17 часов 357 км автодороги Вологда – Медвежьегорск.

По данным областного управления ГИБДД, 67-летний мужчина за рулем «Дэу Нексии» при обгоне выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением. В итоге машина съехала с дороги и врезалась в дорожный знак.

Водитель машины был госпитализирован с травмами.

Тэги: ДТП, обгон
Фото управления ГИБДД
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