В Вологде помещения частного детсадика «Ромашка» опечатали из-за долгов по арендной плате

В Вологде больше месяца не работает частный детский сад «Ромашка» на улице Возрождения. Сначала владелица сообщила родителям, что его закрыли из-за несоблюдения требований пожарной безопасности, но потом оказалось, что помещения опечатал собственник из-за огромного долга по арендной плате. Родители не могут забрать вещи воспитанников и хотят получить обратно потраченные деньги.

- Каждый месяц мы платили 5 тысяч в начале месяца и 4 тысячи где-то в двадцатых числах. То есть девять у вас выходило. В октябре мы заплатили деньги, пару дней отходили, а потом ребенок заболел, и мы ушли на больничный, сидели дома. Потом она (владелица садика – ред) мне написала сообщение, что надо еще 3 тысячи ей на какую-то сантехнику. Я бы их оплатила, если бы мы вышли с больничного. Но в тот вечер, когда нас выписали, где-то полдесятого уже, она мне звонит и говорит, чтобы завтра ребенка не приводили. Причем она не всех родителей обзвонила, некоторые пришли с утра и увидели закрытую дверь. Причина закрытия, как она тогда сказала, в том, что их опечатали якобы из-за каких-то нарушений пожарной безопасности, вплоть до того, что доводчика на дверях нет. В общем, она сказала, что пока ремонт не сделают, садик работать не будет, - рассказала Newsvo вологжанка Анна.

Анна предложила владелице Наталье свою помощь с ремонтом, но та отказалась, сославшись на то, что уже скоро садик заработает вновь, а родителям сделают перерасчет. Прошло две недели, садик по-прежнему был закрыт. Вологжанка попросила дать ей возможность забрать вещи ребенка, которые остались в садике: они решили перейти в другое учреждение.

- В итоге она вообще перестала выходить на связь. Время идет, я позавчера решила дойти до туда, думаю, как там дела идут. В итоге я пришла, а там объявление, что офис опечатал собственник. Сотрудники офиса на этом же этаже мне рассказали, что собственник опечатал помещения из-за долга по арендной плате. Мне дали его номер телефона, он рассказал, что никаких пожарных тут не было, что долг владелицы садика за аренду больше 90 тысяч, и поэтому он опечатал помещения, - говорит Анна.

До владелицы садика Анне дозвониться не удалось. Тогда она написала о сложившейся ситуации пост в социальных сетях, попросила откликнуться родителей. На запись откликнулись не только родители, но и много бывших сотрудников учреждения, они рассказали, что у них были проблемы с получением зарплаты, сообщили, что в учреждении детей кормили не всегда свежей едой. Тут же на Анну посыпались оскорбления от людей, защищавших Наталью, а потом позвонила и она сама, сказав, что никому ничего не должна, а с проблема с вещами скоро будет решена.

Newsvo удалось связаться с Натальей, и она подтвердила нашему корреспонденту, что "Ромашка" закрылась из-за финансовых проблем, и в ближайшее время открыто учреждение не будет.

- «Ромашка» требует дорогостоящих вложений, пока у меня этих средств нет. Отмечу также, что это детский центр по уходу за детьми кратковременного содержания, оплата идет за одно занятие, родители на свое усмотрение оставляли детей на день. Три тысячи рублей, которые я просила собрать на ремонт сантехники, ни один родитель не сдал. Минимальная оплата – 5 тысяч рублей, которая вносилась до 5 числа каждого месяца, соответственно договору, не подлежит ни пересчету, ни возврату. Эти деньги дети отходили. Все проблемы я хотела урегулировать в течение месяца, но, по семейным обстоятельствам, мне это не удалось, - говорит Наталья.

По ее словам, детей в учреждении кормили «нормально», и у родителей была возможность контролировать, как их кормят. Проблемы с выплатой зарплаты некоторым сотрудникам действительно были, но все деньги, как говорит Наталья, в оговоренный срок люди получили. Забрать вещи (Наталья подтвердила, что в помещениях «Ромашки» действительно лежат вещи нескольких малышей), родители смогут в начале декабря, когда в город вернется собственник.

Однако родители намерены обратиться в прокуратуру и уверены, что имеют право вернуть заплаченные деньги, более того, хотят взыскать с владелицы садика моральный ущерб.