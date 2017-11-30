В Череповце полицейским пришлось стрелять, чтобы утихомирить  дебошира

30.11.2017 [Происшествия]

В Череповце полицейский выстрелил в дебошира, который не пускал «скорую» к больной женщине. По факту применения табельного оружия назначена служебная проверка.

Инцидент произошёл в одной из квартир на проспекте Победы. На данный адрес приехала бригада скорой помощи для оказания медпомощи женщине. Однако к больной медики пройти не смогли, вооружённый ножом родственник в квартиру их не пустил и стал скандалить с родственницей.

Медики вызвали полицию. Родственник женщины повёл себя агрессивно и с ножом в руках попытался напасть на полицейского.

- Для пресечения возможного нападения в соответствии с законом «О полиции» сотрудник ППСП применил табельное оружие. В результате применения оружия нападавшему причинено огнестрельное ранение в руку. Сотрудник полиции оказал пострадавшему доврачебную помощь и вызвал следственно-оперативную группу,- сообщается на сайте областного УМВД.

38-летнего дебошира госпитализировали.

Тэги: напал на полицейского
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