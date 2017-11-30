В Вологодской области бизнесменов-должников лишат налоговых льгот

В Вологодской области предпринимателей-должников лишат налоговых льгот, соответствующий закон приняли накануне депутаты регионального Законодательного собрания.

- Налоговые льготы должны давать результат. В этом заинтересован и бизнес, и государство. Благодаря льготам предприниматели могут больше средств направлять на развитие своих компаний, получать дополнительную прибыль. Соответственно, это выгодно и области: развивается экономика, увеличиваются поступления в бюджет, - отметил председатель комитета ЗСО по бюджету и налогам Андрей Подволоцкий. – Согласно принятому закону, тем предпринимателям, которые не умеет пользоваться льготами, копят долги, нарушают закон – в предоставлении сниженных ставок будет отказано.

Льгот лишатся бизнесмены, которые уклоняются от уплаты НДФЛ на своих работников, имеют задолженность по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в консолидированный бюджет области, а также находятся в процедуре банкротства, не смогут воспользоваться льготой по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций и транспортному налогу.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года. Отметим, что под его действие не подпадают льготные категории граждан – пенсионеры, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и т.д.