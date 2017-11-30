В Вологодской области бизнесменов-должников лишат налоговых льгот

30.11.2017 [Экономика]

В Вологодской области предпринимателей-должников лишат налоговых льгот, соответствующий закон приняли накануне депутаты регионального Законодательного собрания.

- Налоговые льготы должны давать результат. В этом заинтересован и бизнес, и государство. Благодаря льготам предприниматели могут больше средств направлять на развитие своих компаний, получать дополнительную прибыль. Соответственно, это выгодно и области: развивается экономика, увеличиваются поступления в бюджет, - отметил председатель комитета ЗСО по бюджету и налогам Андрей Подволоцкий. – Согласно принятому закону, тем предпринимателям, которые не умеет пользоваться льготами, копят долги, нарушают закон – в предоставлении сниженных ставок будет отказано.

Льгот лишатся бизнесмены, которые уклоняются от уплаты НДФЛ на своих работников, имеют задолженность по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в консолидированный бюджет области, а также находятся в процедуре банкротства, не смогут воспользоваться льготой по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций и транспортному налогу.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года. Отметим, что под его действие не подпадают льготные категории граждан – пенсионеры, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и т.д.

Тэги: бизнес, налоги
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников исключен из президиума Госсовета
В школу № 1 в Вологде нагрянула полиция
В Вологде умер руководитель клуба «Исток» Вячеслав Шадрин
Родственники погибшей в ДТП студентки ВоГУ добиваются справедливого наказания для директора компании-перевозчика «М-8»
Вместо морга в Вологде построят многофункциональный ритуальный центр с «единым окном»
В администрации Вологды озвучили среднюю зарплату по городу: 34,6 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге за рулем иномарки поймали пьяного полицейского из Вологды
В Вологде 15-летнему подростку колесами поезда отрезало палец на ноге
Семь человек получили травмы в ДТП в Шекснинском районе
В Череповце с благотворительного аукциона продали предоставленную Вячеславом Позгалевым кость из пениса медведя
27.11.2017 [Экономика]

В администрации Вологды озвучили среднюю зарплату по городу: 34,6 тысяч рублей

4045
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде помещения частного детсадика «Ромашка» опечатали из-за долгов по арендной плате
В Череповце полицейским пришлось стрелять, чтобы утихомирить  дебошира
В Вологодской области бизнесменов-должников лишат налоговых льгот
В России с 2018 года появится ежемесячная денежная выплата родителям за первого ребенка
В Череповецком районе задержали вора, который обворовывал дачи
Бюджет Вологодской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов принят в первом чтении
Тепло в квартиры Южного микрорайона Вологды начнут подавать вечером
 
28.11.2017 [Общество]

В Вологде чиновники выдают недоступные для инвалидных колясок ПАЗы за доступные

2434
0
30.11.2017 [БлогоVO]

Руины храма на площади Революции

24
0
28.11.2017 [Обзор Прессы]

В Вологде участок дороги продали вместе с земельным участком

1180
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика