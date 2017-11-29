В России с 2018 года появится ежемесячная денежная выплата родителям за первого ребенка

С 2018 года в России появится ежемесячная денежная выплата родителям за первого ребенка. Ее будут получать, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет, такое заявление накануне сделал президент Владимир Путин. Сумма выплат будет варьироваться в зависимости от размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации.

- В среднем в следующем году эта сумма составит 10 523 рубля. В последующие два года ожидается повышение суммы примерно на 300 рублей -10 836 и 11 143 рублей соответственно.При этом расходы на реализацию этих мер составят за три года почти 145 миллиардов рублей,- сообщают "РИА Новости"

Кроме того, президент предложил запустить специальную программу ипотечного кредитования для семей, в которых, начиная с 1 января 2018 года, родится второй или третий ребенок.

- Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых,- сообщает информагентство.

Кроме того, президент выступил с предложением продлить срок действия программы материнского капитала до конца 2021 года и ввести дополнительные возможности его использования. Действие программы должно было завершиться в конце следующего года.