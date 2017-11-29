В Череповецком районе задержали вора, который обворовывал дачи

В Вологодской области будут судить дачного вора. Его подозревают в совершении 38 краж в Череповецком районе, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Следствие установило, что 37-летний обвиняемый с апреля 2017 года, вооружившись монтажкой и болторезом, проникал в дачные дома и хозяйственные постройки в деревнях Ирдоматского, Тоншаловского, Мяксинского и Домозеровского сельских поселений Череповецкого района. Злоумышленник похищал электроинструменты, бензопилы, мотокультиваторы, триммеры, мотокосы и лодочные моторы.

Кроме того, череповчанин обвиняется в хищении лодки с берега реки Суда около поселка Андогский, ущерб составил около 15 тысяч рублей, а также в хищении из гаража автомобильного прицепа стоимостью около 60 000 рублей.

Общий ущерб составил около 900 тысяч рублей. Часть похищенного имущества удалось изъять в ходе обысков и вернуть законным владельцам.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.