В Череповецком районе задержали вора, который обворовывал дачи

29.11.2017 [Происшествия]
В Череповецком районе задержали вора, который обворовывал дачи

В Вологодской области будут судить дачного вора. Его подозревают в совершении 38 краж в Череповецком районе, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Следствие установило, что 37-летний обвиняемый с апреля 2017 года, вооружившись монтажкой и болторезом, проникал в дачные дома и хозяйственные постройки в деревнях Ирдоматского, Тоншаловского, Мяксинского и Домозеровского сельских поселений Череповецкого района. Злоумышленник похищал электроинструменты, бензопилы, мотокультиваторы, триммеры, мотокосы и лодочные моторы.

Кроме того, череповчанин обвиняется в хищении лодки с берега реки Суда около поселка Андогский, ущерб составил около 15 тысяч рублей, а также в хищении из гаража автомобильного прицепа  стоимостью около 60 000 рублей.

Общий ущерб составил около 900 тысяч рублей. Часть похищенного имущества удалось изъять в ходе обысков и вернуть законным владельцам.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.

Тэги: кража
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