Бюджет Вологодской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов принят в первом чтении

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области сегодня в рамках очередной сессии приняли в первом чтении закон о региональном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Согласно документу, доходы региона в 2018 году составят 57,9 миллиардов рублей, расходы - 57,1 миллиардов рублей, профицит - 835 миллионов рублей. На общественных слушаниях проекта бюджета назывались другие цифры, но позднее они изменились в связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Как и в предыдущие годы, бюджет социально ориентирован: 67% от всех расходов – это расходы, направляемые на социальную сферу. При этом на некоторые направления социальной политики финансирование в будущем году будет увеличено.

- Это социальная поддержка, образование, здравоохранение. В частности, на здравоохранение мы направим 1,9 миллиардов рублей. Таким образом, объём средств на здравоохранение достигнет 10,2 миллиардов рублей, увеличение расходов составит 22,5%. , - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко.

Выделение дополнительных средств позволит региону увеличить расходы на лекарственное обеспечение граждан, оказание медицинской помощи, в том числе на увеличение заработной платы в соответствии с указами президента РФ, закупку медицинского оборудования и проведение ремонтов. В целом на предоставление мер социальной поддержки граждан области в следующем году направляется 10 млрд. рублей.

Кроме того, в 2018 году на 40% будет проиндексирована стоимость льготного питания школьников. В 2 раза с 1 января увеличат и выплаты на проезд и одежду для детей из многодетных семей. До прожиточного минимума будут проиндексированы выплаты на детей-сирот, находящихся под опекой и попечительством. Более чем в 2 раза увеличены расходы областного бюджета на обеспечение жильём детей-сирот. Также принято решение о продлении до 2020 года предоставления выплат на третьего и последующих детей. Выплаты будут предоставлены почти 7 тысяч детей на сумму свыше 800 миллионов рублей.

- Важно, что в следующем году область продолжит реализацию программ по строительству школ и спортивных сооружений. В течение трёх лет планируется построить 4 школы: в Вологде, Череповце, Соколе и Кичменгско-Городецком районе. В 2018 году стартует строительство 14 спортивных объектов в 12 муниципальных образованиях области, - резюмировал Андрей Луценко.

По словам спикера регионального парламента, в декабре депутаты продолжат работу над главным финансовым документом области, будут готовить его ко второму чтению, где средства будут распределены по конкретным статьям.