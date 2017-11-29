Тепло в квартиры Южного микрорайона Вологды начнут подавать вечером

29.11.2017 [Происшествия]
Тепло в квартиры Южного микрорайона Вологды начнут подавать вечером

Тепло в квартиры Южного микрорайона Вологды вернется сегодня вечером, сообщает пресс-служба городской администрации. Сейчас ремонтные работы на теплосети продолжаются.

Напомним, сегодня утром от тепла оказались  отключены 139 домов в 5-м и 6-м микрорайонах, 5 детских садов и столько же школ, 3 учреждения здравоохранения, 45 административных зданий.

- Устранение дефекта идет в штатном режиме. Это запланированные работы, которые проводит ТГК-2. Свищ на теплосетях был обнаружен еще в конце прошлой неделе, но так как в выходные предполагались низкие температуры воздуха, ремонт был перенесен. Сейчас работы близятся к завершению. В 18 часов планируется начать подавать теплоноситель в сети, ориентировочно к 21 часу они должны быть полностью заполнены, - прокомментировал начальник департамента городского хозяйства Антон Мусихин.

Напомним, ранее сообщалось, что тепло в отключенные дома вернется не раньше утра 30 ноября.

Опрессовка теплосетей на данном участке была проведена по графику, однако такой дефект предусмотреть нельзя, поясняют специалисты. Сейчас температура воздуха на улице минус 5 градусов. Температуру в помещениях учреждений образования Вологды контролирует руководство школ и садов. Информация передается в Управление образования города. Родители были оповещены заранее. 

- Родителей мы вчера оповестили о том, что произойдет отключение тепла. Некоторые не повели малышей в сад. Остальные принесли пижамы, более теплую одежду. В группах и спальнях сейчас температура 22 градуса. Это в пределах нормы, - рассказала заместитель заведующей детского сада № 106 Лариса Каранина.

В учреждениях образования скорректирован и режим дня. Отменено проветривание помещений и прогулки. О предстоящих ремонтных работах управляющие компании разместили объявления в подъездах жилых домов.

На месте развернут оперативный штаб МЧС России по Вологодской области.

Тэги: отключение отопления
Фото пресс-службы администрации Вологды
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