«Северсталь» одержала победу над магнитогорским «Металлургом»

29.11.2017 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» накануне в матче Регулярного чемпионат КХЛ одержала победу над магнитогорским «Металлургом».


Счет в матче открыл Юрий Трубачев. Минимальное преимущество «Северстали» 1:0 сохранялось до начала третьего периода, когда Оскрал Осала сравнял счет, а Денис Казионов вывел магнитогорцев вперед. Изменить счет череповчанам удалось спустя две минуты: Матей Странски сравнивает его 2:2 и переводит игру в овертайм. 
Победу «Северстали» в дополнительной пятиминутке принес гол Максима Верёвкина, который реализовал большинство 3:2.

«Я сегодня доволен содержанием игры, отдачей своих игроков. Мы проводили второй тяжелый матч подряд. С «Трактором» отыгрались со счета 0:2. В этой игре в концовке пропустили, но тоже отыгрались и выиграли в овертайме. У команды есть характер, и она готова вытаскивать матч, даже в усеченном составе. Неплохо у нас сыграл вратарь. Да, конечно, матч получился не без ошибок, мы очень настраиваемся на все игры. Наше турнирное положение обязывает нас каждый матч играть, как финальный. Хочу поблагодарить свою команду за эту игру», - сказал на послематчевой Пресс-конференции главный тренер череповчан Александр Гулявцев, цитата по сайту severstalclub.ru

Следующий матч «Северсталь» проведет завтра, в Екатеринбурге, против «Автомобилиста».

Тэги: ХК «Северсталь»
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