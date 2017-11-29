Владельцам "элитных" участков и дач в Вологде рекомендуют провести межевание

29.11.2017 [Новости компаний]

В Вологде в последние годы очень популярна частная застройка в районе улиц Гагарина, Республиканской, Ольховой, Мудрова и других частях города. Здесь обычно строят частные дома. Но в градостроительном центре города Вологды предупреждают, что земельные участки, на которые оформлено свидетельство о собственности, могут оказаться чужими. Известен случай, когда одна вологодская семья приобрела земельный участок, а впоследствии при межевании выяснилось, что на кадастровом учёте на этом же месте находится другой участок, и у него другой собственник.

«Межевой план позволяет оформить используемую площадь в соответствии с требованиями земельного законодательства, — говорит Анна Коробова-Полысаева. — Это важно, потому что площадь некоторых участков не соответствует той площади, что прописана в документах. Если используемая территория немного превышает заявленную, владелец вправе увеличить ее в процессе межевания на минимально разрешенный размер».

Специалисты МКУ «Градостроительный центр» рекомендуют вызывать кадастровых инженеров также на дачные участки. Так, например, земля в Щеглино, Ананьино, Екимцево, Ершово очень дорогая. Чтобы не потерять деньги, лучше сделать межевание заранее.

Тэги: межевание, градостроительный центр
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