«Вологда-Чеваката» одержала десятую победу подряд

29.11.2017 [Спорт]

Баскетболистки «Вологды-Чевакаты»  встретились с молодежной командой новосибирского «Динамо» в очередном туре Суперлиги 2.

В первом матче, прошедшем в минувший понедельник, "пчелки" лидировали на протяжении всей игры и завершили ее победой 82:64. Десять и более очков набрали сразу 4 баскетболистки: Олеся Седлецкая - 17 баллов, Анна Бежелукова - 11 , по 10 очков у Любови Турчанюк и Марии Канищевой.

Накануне между командами прошел повторный матч, в котором «Вологда-Чеваката» снова оказалась сильнее. К большому перерыву "Чеваката" опережала соперниц на 10 очков (37:27). В третьей четверти "динамовкам" позволили один бал отыграть, но заключительная десятиминутка прошла полностью под влиянием вологжанок. Матч завершился 70:54 в пользу «Вологды-Чевакаты.»

«Вологда-Чеваката» сейчас занимает 5 строчку турнирной таблицы Суперлиги 2, имея 10 побед и 2 поражения. Два следующих матча вологжанки проведут 1 и 2 декабря: в УСКК «Вологда» будут принимать красноярский «Енисей 2».

Тэги: Чеваката
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