Градостроительный центр Вологды готовит документы для размещения госзаказа на строительство морга
Градостроительный центр готовит документы для размещения госзаказа на строительство ритуального центра в Вологде. Работы должны начаться в следующем году
Городской морг на Советском проспекте находится в ужасающем состоянии, о чем недавно заявил губернатор области Олег Кувшинников. Под строительство нового морга выделено 4 тысячи квадратных метров на Советском проспекте около городской больницы.
Newsvo уже писал, что возведение нового морга предполагается выполнить на условиях софинансирования. Область готова выделить в следующем году 70 млн рублей на эти цели. По словам Сергея Воропанова, проектные работы по строительству нового здания были начаты уже давно:
«Это будет большой ритуальный комплекс с прощальным залом и «единым окном», в котором люди могут получить все необходимые документы. Здесь же разместится патологоанатомическое отделение с экспертными лабораториями. Стоимость комплекса составит около 216 миллионов рублей. Это большая сумма, поэтому предлагается разделить строительство на несколько пусковых комплексов. Земельный участок уже выделен».