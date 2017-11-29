Градостроительный центр Вологды готовит документы для размещения госзаказа на строительство морга

Градостроительный центр готовит документы для размещения госзаказа на строительство ритуального центра в Вологде. Работы должны начаться в следующем году

Городской морг на Советском проспекте находится в ужасающем состоянии, о чем недавно заявил губернатор области Олег Кувшинников. Под строительство нового морга выделено 4 тысячи квадратных метров на Советском проспекте около городской больницы.

Newsvo уже писал, что возведение нового морга предполагается выполнить на условиях софинансирования. Область готова выделить в следующем году 70 млн рублей на эти цели. По словам Сергея Воропанова, проектные работы по строительству нового здания были начаты уже давно: