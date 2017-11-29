Валовый региональный продукт Вологодской области за шесть лет вырос на 60%

Валовый региональный продукт Вологодской области за последние шесть лет вырос на 60%. Об этом сегодня, выступая с бюджетным посланием перед депутатами ЗСО, заявил глава региона Олег Кувшинников.

- При вступлении в должность я поставил задачу увеличить ВРП за 5 лет до 500 млрд. рублей. Многие посчитали ее невыполнимой, но мы это сделали, - рассказал Олег Кувшинников. - Уже в 2016 году ВРП составил 497 млрд. рублей. А по оценке в 2017 году он достигнет уже 519,2 млрд. рублей с ростом в 60 % к 2011 году.

Отметим, что валовой региональный продукт (ВРП) представляет собой стоимость товаров и услуг, произведенных на территории региона для конечного использования.

Глава региона добавил, по приросту доходной базы область вышла на лидирующие позиции в стране, заняв 15 место. В ближайшие три года также планируется ежегодное увеличение собственных доходов. В результате за весь период будет обеспечен прирост на 6,2 млрд. рублей или 13,5%.

- Профицит будет составлять порядка 1 млрд. рублей ежегодно и что важно, в ближайшие 3 года мы направим в бюджет развития свыше 14 млрд. рублей – это рекордная сумма за последние 10 лет, которая значительно выше показателей прошлых лет, - пояснил губернатор.

Позитивная динамика развития области, как сообщает пресс-служба главы региона, наблюдается и по ряду других позиций. Так, индекс промышленного производства составит 101,8%., что соответствует среднероссийским показателям. По объему промышленности в расчете на душу населения область впервые с 2011 года поднялась на 16 место, по объему экспорта на 13 место в РФ. Кроме того, впервые за последние 4 года темпы роста заработной платы опережают инфляцию.

В своем послании губернатор также остановился на вопросе снижения государственного долга области. Глава региона напомнил, что за три года его удалось погасить на 8,6 млрд. рублей, снизив до уровня в 57,4% от объема налоговых и неналоговых доходов.

«За предстоящее трехлетие мы уменьшим долг еще на 2,7 млрд. рублей до экономически безопасного уровня - 45% от объема собственных доходов бюджета», - заверил глава региона.

Регион также ведет успешную работу по реструктуризации бюджетных кредитов. По оценке экспертов, в трехлетнем периоде за счет этого будет сэкономлено более 4 млрд. рублей.

По мнению Олега Кувшинникова, сейчас можно с уверенностью говорить, что регион переходит от процесса оздоровления бюджета к бюджету развития.





