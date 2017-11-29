Срочный ремонт сетей водоснабжения домов в Вологодской области будут проводить за счет Фонда капремонтов

29.11.2017 [Общество]

В Вологодской области срочный ремонт систем водоснабжения дома теперь могут производить на средства, полученные Фондом капремонта в виде банковских процентов. Соответствующие поправки в областной закон в ходе очередной сессии ЗСО внесли депутаты.

- В апреле мы вносили изменения в закон по поводу использования тех средств, которые накоплены фондом капремонта в качестве процентов. Тогда мы приняли решение, что эти средства могут направляться на ремонт деревянных фасадов и крыш. Иногда, особенно в районах, возникает ситуация, когда требуется срочный ремонт, крыши текут, а денег собранных не хватает. Сейчас мы приняли решение о расширении этого перечня работ, - рассказал заместитель председателя Законодательного собрания области Роман Заварин.

Теперь за счет денег, полученных фондом в виде банковских процентов от размещения средств в кредитных организациях, можно выполнять срочные ремонты системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ремонт фундаментов.

- Вторая поправка связана с расширением работ по программе капремонта. Мы даем возможность проводить работы по ремонту или замене несущих конструкций и чернового покрытия межэтажных и чердачных перекрытий в деревянных домах. Эта мера особенно актуальна для старых деревянных многоквартирных домов, каких достаточно много в областной столице, - пояснил Роман Заварин.

Тэги: капремонты, фонд капремонта
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