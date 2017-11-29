Бесплатный мастер-класс по гончарному мастерству пройдет в "Красном углу" в Вологде

29.11.2017 [Культура]

Мастер гончарного мастерства Иван Беляев приглашает вологжан на свой мастер- класс в центр культуры "Красный угол". Вход свободный.

 - В ходе этого мастер-класса я выполню 2-3 предмета на гончарном круге, дам подробные пояснения, отвечу на все ваши вопросы и расскажу о своей работе. ВСЕ предметы, над которыми я буду работать, достанутся участникам сего действа (после сушки и обжига, разумеется) Кому именно - решим прямо на месте, устроим розыгрыш. Что это будут за предметы - не знаю, но что-то полезное и интересное,- сообщает мастер на своей рабочей странице

Иван Беляев - участник городских, областных и международных выставок декоративно-прикладного искусства, Международного фестиваля «Голос ремесел».  Гончарному мастерству обучался у известного народного мастера России, члена Союза художников России Владимира Холщагина. Керамикой занимается с 2015 года.

- Мое знакомство с искусством керамики началось именно с интереса к чайной утвари. Я помню, что даже подумал о том, как это здорово, должно быть- коллекционировать керамические редкости,увидев впервые предметы чайной церемонии ... Но не мог и представить,что сам буду заниматься ее изготовлением)) о...,этот путь...керамика готова дарить покой всегда, иногда я принимаю эти дары...,- пишет Иван.

Мастер-класс состоится 5 декабря, начало в 18:00.

Тэги: гончары
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