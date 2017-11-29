В Вологодском районе спасли провалившихся под лёд рыбаков

29.11.2017 [Происшествия]

В Вологодском районе спасатели достали из воды провалившихся под лёд рыбаков.

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье в деревне Баранково Вологодского района.

- В 14:31 поступил сигнал от очевидцев. Звонившие сообщили, что двое молодых людей на реке Вологда провалились под лёд. Через 7-8 минут мы были на месте. Было принято решение спасать в гидрокостюме, хотя лодку тоже взяли. Вытащили из воды, вызвали скорую помощь. Одного из мужчин госпитализировали с переохлаждением. Обоим по 26 лет. В Баранково у них дачи,- рассказали в УМЧС Вологды.

Спасатели предупреждают, что выход на лёд не безопасен и от преждевременного начала зимней рыбалки лучше воздержаться. За нарушение предусмотрен штраф в размере от полутора до трёх тысяч рублей.

Тэги: рыбаки
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