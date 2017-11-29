В Череповце судебные приставы разыскали неплательщиц –«двойников»

В Череповце судебные приставы выявили неплательщиц-"двойников". У женщин совпали фамилии, имена и отчества, и даже суммы долга.

В отношение одной череповчанки судебные приставы возбудили 48 исполнительных производств, общая сумма задолженности по которым составила более 30 тысяч рублей. У другой женщины - 38 правонарушений на общую сумму около 30 тысяч рублей.

Судебные приставы установили, что обе череповчанки автовладелицы, одной из них принадлежит автомобиль «Škoda Octavia», другой - «Lada Kalina». Машины объявили в розыск.

Выяснилось, что одна из "неплательщиц" машину продала, и за рулём "её" автомобиля теперь ездит другой. Однако машина на учёт новым владельцем не поставлена, и все его правонарушения числятся на череповчанке. "Должница" связалась с покупателем её машины, после чего долг был закрыт.

Другая череповчанка закрыла штраф после того, как узнала, что на её машину будет наложен арест.