Для кого есть работа в Вологде

29.11.2017 [Новости компаний]

Оживление рынка труда — традиционная тенденция осени: прямо сейчас в Вологде почти 4000 вакансий, по данным GorodRabot.ru

Предлагаем узнать, кому проще всего найти работу и на какую зарплату могут рассчитывать вологжане.

Самые востребованные кадры — рабочий персонал, в этом разделе размещено почти 19 % предложений. Средняя зарплата в сфере приближается к отметке 40,3 тыс. рублей, в основном, за счёт вахтовых вакансий для опытных квалифицированных мастеров — токарей, сварщиков, фрезеровщиков. Но больше всего возможностей — у комплектовщиков, укладчиков, грузчиков.

14,2 % вакансий размещены в категории «Продажи». Особенно часто требуются магазинные продавцы, в два с половиной раза реже ищут управляющих продажами и торговых представителей. Самые популярные группы товаров — одежда-обувь, продовольствие и автомобили. Средняя зарплата вологодского «продажника» — почти 27,3 тыс. рублей.

На сферу производства приходится 8 % вакансий. Самая высокая активность — в пищевой промышленности и металлургии. Чаще всего ищут технологов, специалистов по контролю качества, токарей, пекарей, уборщиков производственных помещений и инженеров-конструкторов. Средняя зарплата, указываемая в предложениях работодателей — около 35,2 тыс. рублей.

7,8 % вакансий — в сфере логистики и транспорта. Наиболее востребованы водители различных категорий (в том числе, управляющие нестандартной техникой — бензовозами, самосвалами, автобетоносмесителями); экспедиторы, далее следуют складские сотрудники. Средняя зарплата в этой отрасли — 42 тыс. рублей.

5 % предложений лежат в сфере строительства и недвижимости. Больше всего возможностей — у рабочих-строителей и инженеров. Усредненная зарплата в этой сфере составляет почти 40 тыс. рублей.

4,3 % вакансий предназначены для медицинских работников. 37 % предложений — для младшего и среднего медперсонала, также востребованы клинические исследователи, провизоры и ветеринары. Средняя зарплата в этой области составляет 20,6 тыс. рублей

4,2 % предложений приходится на IT сферу. Работодатели особенно заинтересованы в программистах, администраторах баз данных и технических писателях. Судя по информации в открытых вакансиях, средняя зарплата в этой отрасли достигает 25,6 тыс. рублей.

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