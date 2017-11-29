Участки для многодетных семей в районе Старого шоссе Вологды подготовят к строительству дороги

В Вологде в 2018 году начнутся подготовительные работы для строительства дороги к участкам для многодетных семей.

Часть работ по приведению территории в порядок возьмет на себя МКУ «Градостроительный центр города Вологды». Учреждение выступит муниципальным заказчиком на стадии подготовки земли для дальнейшего строительства дороги. Перед ее строительством необходимо определить границы подъездных путей и вырубить деревья. Охват работ - около 100 участков, выделенных для многодетных семей.



Напомним, что в прошлом году администрация города Вологды выделила 850 тысяч из бюджета Вологды на проектирование дороги, ведущей в микрорайон Куролит. Дорога была необходима многодетным семьям, которые получили здесь землю для строительства индивидуального жилья. Земельные участки для многодетных семей в Вологде также выделяются в районах улиц Охмыльцевской, Ершовской, Отрадной, Галичской, Гагарина, в районе Ананьино и других. Эта работа ведется с 2012 года.