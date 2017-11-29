Жители 5-го микрорайона Вологды остались без тепла. Специалисты устраняют дефект на теплосетях.

Сегодня в 9 часов утра в 5-ом микрорайоне Вологды отключили теплоснабжение. Без тепла остались 139 жилых домов, 45 административных зданий, 5 детских садов и 5 школ.

- Отключение тепла связано с плановыми земельными работами: с устранением дефекта на магистральном теплопроводе, на пересечении улиц Угловая и ул. Прядильный переулок. Работы согласованы с департаментом, ЕДДС, ТГК-2, РЭС 12 и УК. Жители микрорайона были оповещены по радио и ТВ, планируется смс - оповещение. На месте аварии работают 18 человек, 3 ед. техники. Завершить работы планируют в 23:30. До 5 утра (ред. 30 ноября) планируют подключить тепло,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.