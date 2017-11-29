В Вологодском районе иномарка сбила пьяного пешехода

В Вологодском районе "Рено Логан" сбил пьяного пешехода, стоящего на проезжей части. Инцидент произошел накануне около семи часов вечера на 29 км автодороги Вологда – Медвежьегорск.

По данным областного управления ГИБДД, иномарка совершила наезд на 29-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения "находился на проезжей части без цели ее перехода". С травмами пострадавший был доставлен в больницу.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло накануне в Череповце возле дома№ 40 на ул. К. Белова. Там "Ниссан" сбил 78-летнюю женщину, переходжившую дорогу по нерегулируемой "зебре". Череповчанка также доставлена в больницу с травмами.