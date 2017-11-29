В Вологодском районе иномарка сбила пьяного пешехода

29.11.2017 [Происшествия]

В Вологодском районе "Рено Логан" сбил пьяного пешехода, стоящего на проезжей части. Инцидент произошел накануне около семи часов вечера на 29 км автодороги Вологда – Медвежьегорск.

По данным областного управления ГИБДД, иномарка совершила наезд на 29-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения "находился на проезжей части без цели ее перехода". С травмами пострадавший был доставлен в больницу.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло накануне в Череповце возле дома№ 40 на ул. К. Белова.  Там "Ниссан" сбил 78-летнюю женщину, переходжившую дорогу по нерегулируемой "зебре". Череповчанка также доставлена в больницу с травмами.

Тэги: ДТП
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников исключен из президиума Госсовета
В школу № 1 в Вологде нагрянула полиция
В Вологодской области стало еще на 2667 жителей меньше
«Порубили их топорами»: о репрессиях в Белозерском РО НКВД в 1937 году
Любовь с особой жестокостью. Лена и Таня
В Вологде умер руководитель клуба «Исток» Вячеслав Шадрин
Родственники погибшей в ДТП студентки ВоГУ добиваются справедливого наказания для директора компании-перевозчика «М-8»
В Вологде кандидаты в мэры защитили свои программы развития города
Вместо морга в Вологде построят многофункциональный ритуальный центр с «единым окном»
Мэром Вологды назначен Сергей Воропанов
27.11.2017 [Экономика]

В администрации Вологды озвучили среднюю зарплату по городу: 34,6 тысяч рублей

3504
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодском районе спасли провалившихся под лёд рыбаков
В Череповце судебные приставы разыскали неплательщиц –«двойников»
Для кого есть работа в Вологде
Участки для многодетных семей в районе Старого шоссе Вологды подготовят к строительству дороги
Жители 5-го микрорайона Вологды остались без тепла
В Вологодском районе иномарка сбила пьяного пешехода
В Череповце неизвестные обстреляли пассажирский автобус маршрута №25
 
28.11.2017 [Общество]

В Вологде чиновники выдают недоступные для инвалидных колясок ПАЗы за доступные

1646
0
29.11.2017 [БлогоVO]

Вот так чистят одну из основных дорог города Харовск! 

123
0
28.11.2017 [Обзор Прессы]

В Вологде участок дороги продали вместе с земельным участком

780
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика