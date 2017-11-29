В Череповце неизвестные обстреляли пассажирский автобус маршрута №25

В Череповце неизвестные из пневматики обстреляли автобус №25. Инцидент произошел еще 25 ноября, но известно о нем стало только накануне, сообщает официальный сайт города металлургов.

«Автобус № 25 ехал по улице Металлургов. Напротив школы № 6 водитель услышал, что в салоне разбилось стекло. Он остановился и вызвал полицию», — рассказал журналистам владелец автобуса Евгений Суворов.

В автобусе установлены двойные стеклопакеты, разбилось одно из стекол. В салоне находились два пассажира, никто из них не пострадал.

Водитель написал заявление в полицию. Сумма ущерба предварительно составляет 60 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Злоумышленников ищут.

Напомним, в апреле 2017 года в Череповце задержали студента московского вуза, который ради забавы из пневматического пистолета обстрелял автобус 25-го маршрута и повредил одно из стекол. Тогда ущерб оценили в 90 тысяч рублей.