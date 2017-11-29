В Череповце неизвестные обстреляли пассажирский автобус маршрута №25

29.11.2017 [Происшествия]
В Череповце неизвестные обстреляли пассажирский автобус маршрута №25

В Череповце неизвестные из пневматики обстреляли автобус №25. Инцидент произошел еще 25 ноября, но известно о нем стало только накануне, сообщает официальный сайт города металлургов.

«Автобус № 25 ехал по улице Металлургов. Напротив школы № 6 водитель услышал, что в салоне разбилось стекло. Он остановился и вызвал полицию», — рассказал журналистам владелец автобуса Евгений Суворов.

В автобусе установлены двойные стеклопакеты, разбилось одно из стекол. В салоне находились два пассажира, никто из них не пострадал.

Водитель написал заявление в полицию. Сумма ущерба предварительно составляет 60 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Злоумышленников ищут.

Напомним, в апреле 2017 года в Череповце задержали студента московского вуза, который ради забавы из пневматического пистолета обстрелял автобус 25-го маршрута и повредил одно из стекол. Тогда ущерб оценили  в 90 тысяч рублей.

Тэги: автобус, вандализм
фото cherinfo.ru
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников исключен из президиума Госсовета
В школу № 1 в Вологде нагрянула полиция
В Вологодской области стало еще на 2667 жителей меньше
«Порубили их топорами»: о репрессиях в Белозерском РО НКВД в 1937 году
Любовь с особой жестокостью. Лена и Таня
В Вологде умер руководитель клуба «Исток» Вячеслав Шадрин
Родственники погибшей в ДТП студентки ВоГУ добиваются справедливого наказания для директора компании-перевозчика «М-8»
В Вологде кандидаты в мэры защитили свои программы развития города
Вместо морга в Вологде построят многофункциональный ритуальный центр с «единым окном»
Мэром Вологды назначен Сергей Воропанов
28.11.2017 [Общество]

В Вологде чиновники выдают недоступные для инвалидных колясок ПАЗы за доступные

1647
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодском районе спасли провалившихся под лёд рыбаков
В Череповце судебные приставы разыскали неплательщиц –«двойников»
Для кого есть работа в Вологде
Участки для многодетных семей в районе Старого шоссе Вологды подготовят к строительству дороги
Жители 5-го микрорайона Вологды остались без тепла
В Вологодском районе иномарка сбила пьяного пешехода
В Череповце неизвестные обстреляли пассажирский автобус маршрута №25
 
28.11.2017 [Общество]

В Вологде чиновники выдают недоступные для инвалидных колясок ПАЗы за доступные

1647
0
29.11.2017 [БлогоVO]

Вот так чистят одну из основных дорог города Харовск! 

123
0
28.11.2017 [Обзор Прессы]

В Вологде участок дороги продали вместе с земельным участком

780
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика