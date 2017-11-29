Около 300 млн рублей из федерального бюджета получит Вологодская область на выплаты многодетным семьям

29.11.2017 [Экономика]

Вологодская область получит около 300 млн рублей из федерального бюджета на выплаты многодетным семьям на третьего и последующего ребенка, сообщает пресс-служба правительства.

Получатели выплат – малоимущие семьи, в которых родился третий или последующий ребенок. Размер выплат утверждается ежегодно исходя из суммы прожиточного минимума на ребенка.

- С появлением детей в многодетных семьях нарастает нагрузка на доходы родителей, потому очень важна финансовая поддержка, - отметила начальник департамента социальной защиты населения области  Лариса Каманина. -  В целом на 2018 год на такие выплаты необходима сумма около  850 млн рублей. 550 млн рублей   планируется выделить из областного бюджета. Надеемся, что на ближайшей сессии такое решение будет принято. Около 300 млн – это те федеральные средства, которые мы надеемся получить после утверждения федерального бюджета.

Лариса Каманина напомнила, что эти выплаты введены в Вологодской области с 2013 года во исполнение Указа Президента России. В 2017 году поддержку получили более 5600 многодетных малоимущих семей. Ежемесячно им выделяется по 10613 рублей на каждого третьего и последующего ребенка.

- Эта мера является эффективной. Ежегодно увеличивается число детей, которые становятся в семьях третьими или последующими. В 2012 году в области было  8900 многодетных семей,  на сегодняшний день - более 15 тысяч.  Надеемся, что в 2018 году все многодетные малоимущие семьи, в которых родится третий и последующий ребенок, будут получать такие выплаты в органах социальной защиты, - добавила Лариса Каманина.

Обратиться за предоставлением ежемесячной денежной выплаты можно в Центр социальных выплат по месту жительства или в многофункциональный центр. Заявление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты также можно подать в электронной форме на портале Госуслуг.

Тэги: многодетные семьи
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