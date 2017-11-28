Вологодская область снова вошла в тридцатку самых пьющих регионов России

Вологодская область вошла в тридцатку самых пьющих регионов России. Результаты национального рейтинга трезвости-2017 опубликованы на сайте проекта «Трезвая Россия».

При составлении рейтинга эксперты учитывали количество жителей региона, умерших от алкоголя, сколько людей состоит в медучреждениях с диагнозами "алкоголизм" и "алкогольный психоз", число правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Кроме того, было подсчитано количество проданного горячительного и то, сколько времени в сутки в каждом из регионов нельзя купить спиртосодержащую продукцию из-за запретов местного законодательства.

В итоге в рейтинге трезвости Вологодская область заняла 63 место из 85, за год улучшив свои позиции на один пункт. Самыми «трезвыми» регионами признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. Среди наиболее пьющих оказалась Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.