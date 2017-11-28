В Вологде «Магистраль» сваливает кучи снега возле перекрестка улиц Мира и Герцена

Компания «Магистраль» сваливает кучи убранного снега возле перекрестка улиц Мира и Герцена. На огромные глыбы и сломанный ими кустарник возле речки Золотухи вологжане пожаловались в группу «Вологда в порядке».

В комментариях к посту Ольги Веревкиной люди пишут, что снег сваливают на кусты также и на площади Чайковского.

- Когда чистят дорогу, снегом засыпают и сходы на пешеходные дорожки, приходится перелезать через горы снега, - пишет Татьяна Зиновьева.

Запись была размещена в группе 23 ноября, пока никакого официального ответа на нее не поступило.