В Вологде полиция задержала бездомного, который заказал себе на день рождения дозу «спайса»

В Вологде бездомный решил купить себе на день рождения дозу «спайса», но был пойман с поличным сотрудниками полиции, рассказали Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

Накануне в городе был задержан 34-летний бездомный мужчина с 1,364 грамма курительной смеси. Правоохранителям задержанный пояснил, что решил купить наркотик себе на день рождения, который он отмечает 28 ноября. Для этого он занял денег у знакомого и через его мобильный телефон вышел в интернет и договорился о покупке с продавцом.

Эта информация сейчас проверяется сотрудниками полиции. Употребить «спайс» мужчина не успел, поскольку был задержан.

Теперь бездомному грозит ответственность по статье 228 части 2 УК РФ – незаконное приобретение, хранение наркотических веществ.