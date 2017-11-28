В "Теремке" в Вологде открылась выставка портретов актеров театра

28.11.2017 [Культура]

В вологодском театре кукол "Теремок" работает художественная выставка "Театр кукол в лицах". На ней представлены более сорока портретов актёров вологодского театра кукол.

- Началось всё с посещений художниками спектаклей. Потом предполагалось, что каждый из художников выберет себе любимого актёра и будет работать над его портретом. Однако художники люди творческие, и остановиться на одном актёре им оказалось сложно, поэтому у большинства актёров получилось по несколько портретов,- рассказала руководитель литературно-драматической части Ольга Плисс.

Со слов Ольги, работать с актёрами-натурщиками художникам было очень сложно.

- На театральном языке, перед художниками стояла сверхзадача. Им нужно было не только нарисовать портрет актёра, но и передать эмоцию, образ из спектакля (ред. - актёры позировали в образах любимых героев), нарисовать куклу "живой",- поясняет Ольга.

Над портретами актёров-кукловодов работали десять вологодских художников: Мария Ведясова, Ольга Карпачева, Виолетта Смоленцева, Аркадий Поляков, Валерий Константинов, Александр Фуников, Павел Корягин, Роман Богданов, Валерий Попов, Анатолий Новгородов.

Работа над картинами заняла более полгода. На выставке представлена лишь часть работ.

Экспозиция "Театр кукол в лицах" работает на первом этаже театра. Её можно увидеть при посещении спектаклей "Теремка". Познакомиться с портретами вологодских артистов-кукловодов можно и в формате экскурсии. Её можно заказать по тел. (8172) 72-88-43.

Выставка "Театр кукол в лицах" будет работать до 3 декабря. После Нового года выставку планируют перенести в вологодский Дом актера, а к концу марта -  в Дом Корбакова.

Тэги: Театры, живопись
Фото предоставлены театром "Теремок"
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