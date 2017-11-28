В Череповце вахтовики украли с железнодорожной станции арматуру и 240 литров бензина

Арматуру и бензин украли с железнодорожной станции «Череповец» двое вахтовиков-ярославцев. Ущерб от их действий составил около 20 тысяч рублей.

Как сообщает транспортная полиция, 31-летний и 32-летний жители Ярославской области, работая вахтовым методом в организации, обслуживающей железные дороги, украли с предприятия 203 килограмма металлической арматуры и 240 литров бензина. Похищенное ярославцы сложили в «Газель», которой управлял один из них, и вывезли с территории предприятия.

Распорядиться арматурой и топливом мужчины не успели, так как вскоре их в рамках рейда остановили сотрудники ДПС и попросили предъявить документы на имущество. Когда выяснилось, что их нет, оба работника были доставлены в дежурную часть для проведения проверки. Там и вскрылся факт кражи.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений.