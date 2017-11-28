Механизм проведения капремонтов в жилых памятниках архитектуры обсудят в Вологодской области

28.11.2017 [Общество]

Итоги реализации в Вологодской области федерального партийного проекта «Историческая память» подвели сегодня на региональном президиуме партии «Единая Россия».

- Данный проект стартовал 18 апреля в международный  день охраны памятников и исторических мест России. Целью проекта стало объединение усилий государства, общественных институтов, частных лиц для восстановления и реставрации памятников, вовлечение в эту работу молодежи, патриотическое  воспитание молодежи на базе богатого исторического наследия, - прокомментировала куратор проекта в регионе, депутат ЗСО Татьяна Никитина.-  Совместно с комитетом охране объектов культурного наследия Вологодской области разработана отдельная целевая программа «Наследие Вологодчины на 2018-2025 год», которая позволит сконцентрировать внимание и средства именно на сохранении уникальных объектов культурного наследия».

По словам Татьяны Никитиной, в проекте приняли участие все районы области .Самыми активными стали Чагодощенский, Кирилловский, Белозерский,  Никольский  Кичменгско-Городецкий, Нюксенский, Великоустюгский, Харовский районы, города Вологда и Череповец.

При этом для 12 муниципалитетов  ведется подготовка проектов постановлений правительства Вологодской области о градостроительных требованиях к территориям исторических поселений. Для Вологды такое постановление разрабатывается, а в отношении Череповца - уже принято.  На таких территориях будут соблюдаться особые требования к застройке - этажности новых зданий, архитектурному стилю.

Среди других достижений  этого года Татьяна Никитина отметила реставрацию «Дома с лилиями» в Вологде, сбор средств на проект реставрации главного усадебного дома усадьбы Спасское-Куркино в Вологодском районе, проведение субботников, организацию помощи в проведении фестивалей «Деревня – душа России», фотовыставок в Вологде и Череповце, работы по открытию новых памятников и благоустройству существующих.

- Правда, на сегодняшний день не решен вопрос о том, как будут проводиться капитальные ремонты памятников, в которых проживает население, так как расценки на ремонт таких зданий значительно выше и зачастую там требуются специалисты - реставраторы. И поэтому тех средств, которые собирает население, недостаточно, - рассказала Татьяна Никитина.

Депутат ЗСО предложила продумать механизм дальнейшего взаимодействия с правительством Вологодской области по решению данной проблемы.

Тэги: памятники, ЗСО
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