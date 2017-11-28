Череповецкий подросток попал под следствие из-за того, что помог знакомым купить наркотики

В Череповецком районе подросток стал фигурантом уголовного дела из-за того, что помог приятелям купить наркотики.

По версии следствия, в августе 2017 года подросток, находясь дома в Череповецком районе, по просьбе приятелей из Череповца связался с распространителем наркотиков, узнал адрес тайника-закладки и передал информацию череповчанам. Молодые люди забрали наркотическое средство из тайника и хранили при себе, пока не были задержаны полицейскими.