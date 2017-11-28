Череповецкий подросток попал под следствие из-за того, что помог знакомым купить наркотики

28.11.2017 [Происшествия]

В Череповецком районе подросток  стал фигурантом уголовного дела из-за того, что помог приятелям купить наркотики.

По версии следствия, в августе 2017 года подросток, находясь дома в Череповецком районе, по просьбе приятелей из Череповца связался с распространителем наркотиков, узнал адрес тайника-закладки и передал информацию череповчанам. Молодые люди  забрали наркотическое средство из тайника и хранили при себе, пока не были задержаны полицейскими.

- Роль 17-летнего подростка в совершенном ими наркопреступлении вскрылась в ходе расследования уголовного дела в отношении череповчан. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного подростком преступления, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Тэги: подростки, наркотики
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