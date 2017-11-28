В Вологде построят еще две школы: на улицах Охмыльцевской и Сергея Преминина

28.11.2017 [Общество]

Городские власти планируют построить в Вологде еще две школы: одна из них будет стоять в Охмыльцево, вторая - на улице Сергея Преминина.

По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, строительство школы в Охмыльцево собираются начать в 2018 году, этот вопрос сейчас прорабатывается. Охмыльцево в последние годы активно застраивается и расширяется, поэтому жителям необходима школа.

В МКУ «Градостроительный центр города Вологды» сейчас занимаются проектной документацией будущей школы и другими организационными вопросами.

Напомним, что, по данным областного правительства, за последние два года количество обучающихся в школах Вологды увеличилось на три тысячи человек и достигло 38 тысяч. При этом 28% школьников вынуждены учиться во вторую смену.

Тэги: школы, градостроительный центр
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