В Вологде жителям многоквартирных домов рекомендуют провести межевание дворов

28.11.2017 [Общество]

Чья территория вокруг дома? Кто должен убирать дорогу? Можно ли ставить машину на это место? На эти и другие вопросы вологжанам ответят специалисты Градостроительного центра города Вологды.

В центре считают, что межевание одинаково необходимо как сельским, так и городским жителям. Часто один двор делят многоквартирные дома, которые обслуживают разные управляющие компании. После обильных снегопадов коммунальщики иногда не могут поделить зоны уборки снега, в итоге страдают жители.

Месяц назад жители одного из домов по улице Первомайской узнали, что им не принадлежит тротуар, по которому они ходят домой. А на улице Охмыльцевской участок дороги продали вместе с земельным участком.

«Чтобы не возникало подобных ситуаций, необходимо привести границы участка в соответствие с используемой территорией, — советуют специалисты МКУ «Градостроительный центр».

В публичной кадастровой карте четко обозначены границы отмежеванных придомовых территорий. Определить эти границы прямо на местности очень просто: достаточно обратиться в МКУ «Градостроительный центр г. Вологды». Специалист муниципального учреждения выедет на место и точно определит, что и кому принадлежит.

Тэги: межевание, градостроительный центр
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