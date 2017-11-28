Личность одного из погибших на пожаре в поселке Суда Череповецкого района до сих пор не устанавлена

28.11.2017 [Происшествия]

В Череповецком районе начата доследственная проверка по факту гибели на пожаре в поселке Суда двух человек. Рано утром 24 ноября там сгорел восьмиквартирный жилой дом, на месте пожара обнаружили человеческие останки.

Установить личности погибших сразу не удалось.

- Одним из них оказался хозяин квартиры на втором этаже дома, где, по версии следователей, и начался пожар около 4 часов 24 ноября. Личность второго погибшего еще устанавливается, - сообщает региональное управление следственного комитета.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Точную причину возгорания установит экспертиза.

Тэги: пожар, гибель человека
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